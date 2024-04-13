الاستهلاك المحلى من الغاز يواصل الارتفاع ويسجل 3 ملايين و694 ألف طن ديسمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

سجل الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين و694 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي "مبدئى"، بينما كانت 3 ملايين و622 ألف طن في شهر ديسمبر العام السابق له 2022، بزيادة بلغت 72 ألف طن.

ورصدت بيانات الجهاز في المقابل تراجع انتاج الغاز الطبيعي ليصل إلى 3 ملايين و460 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 4 ملايين و158 ألف طن في نفس الشهر عام 2022.

وفى شهر نوفمبر الماضي، بلغت كمية الاستهلاك من الغاز نحو 3 ملايين و634 ألف طن، بينما كانت نحو 3 ملايين و533 ألف طن في شهر نوفمبر المناظر له عام 2022، بزيادة بلغت 101 ألف طن، كما سجل إنتاج الغاز الطبيعي تراجع في في شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ نحو 3 ملايين و491 ألف طن، مقابل 4 ملايين و57 ألف طن في شهر نوفمبر عام 2022، بتراجع بلغ نحو 566 ألف طن، كما تراجع انتاج الزيت الخام والمكثفات لمستوى مليوني و415 ألف طن في نوفمبر 2023، مقابل مليوني و443 ألف طن في نفس الشهر عام 2022.