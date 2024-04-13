الأمم المتحدة للتجارة تناقش كيفية تسخير البيانات لأغراض التنمية

كتب عبد الحليم سالم

ستقود الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا جرينسبان، المتحدثين في الدورة السابعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (CSTD) أثناء بحثهم كيفية الاستفادة من البيانات لتسريع التنمية المستدامة. وسيجتمع الوزراء وصناع السياسات ورؤساء المنظمات الدولية وكبار الخبراء في جنيف في الفترة من 15 إلى 19 أبريل.

وبحسب الموقع الرسمي سوف يستكشفون ما يجب على البلدان فعله لتعزيز التعاون العالمي في العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتبادل الحلول المستدامة والمرنة والمبتكرة التي من شأنها تعزيز خطة عام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة.

وستركز الدورة السابعة والعشرون للجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية على موضوعي "البيانات من أجل التنمية" و"التعاون العالمي في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية".

ستقود الأمين العام جرينسبان في 15 أبريل مناقشة مائدة مستديرة وزارية حول الحلول المستدامة والمرنة والمبتكرة لتعزيز خطة عام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة. سيتم بث المناقشة مباشرة على تلفزيون الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت.

وفي 15 أبريل، ستتضمن اللجنة أيضًا محادثة مع ثلاثة باحثين أكاديميين متميزين في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار ونشطاء في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والذين سيقدمون رؤى مثيرة للتفكير حول هذه المواضيع.

وإلى جانب استعراض التقدم المحرز خلال عام 2023 في تنفيذ ومتابعة مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) على المستويين الإقليمي والدولي، ستناقش اللجنة ورقة أولية حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات + 20 أعدتها اللجنة. وناقشنا بشكل غير رسمي الاتفاق الرقمي العالمي الذي يجري التفاوض بشأنه واعتماده في قمة الأمم المتحدة للمستقبل في سبتمبر المقبل.

وسيستمع أيضًا إلى عروض تقديمية حول مراجعة سياسة العلم والتكنولوجيا والابتكار وتقييم تكنولوجيا الزراعة الزراعية في سيشيل وتقييم تكنولوجيا الغاز الحيوي في زامبيا الذي تم إجراؤه في إطار مشروع للأونكتاد.