الأقباط يحتفلون بتجليس الأنبا إكسيوس أسقفا لإيبارشية المنصورة وتوابعها.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

احتفل شعب الكنيسة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، اليوم، داخل كاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بتجليس الأنبا إكسيوس، اسقفًا علي إيبارشية المنصورة وتوابعها، خلفًا للأنبا داود، الذي وافته المنيه، وتولى الأنبا ليب أسقف ميت غمر كقائمًا بالأعمال.

وكان الأنبا إكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون بالقاهرة، قد صدر له قرارًا من البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بتوليه مهام أسقف المنصورة، وجرت رسامة الأنبا إكسيوس أسقفًا لعين شمس في 6 مارس 2021، وتم تحليسه اليوم أسقفًا على إيبارشية المنصورة وتوابعها.



حضر الاحتفالية الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية السابق، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الآباء المطارنة والآباء الأساقفة المشاركون فى الصلاة.



ولد الأنبا اكسيوس في مارس 1974 في رهبته كان له أعمال خدمة في أعمال الدير المتنوعة، خدم لفترة قصيرة في دولة الإمارات العربية وخدم منطقة عين شمس والمطرية، وكانت اللجنة المنظمة لحفل تجليس الأنبا إكسيوس أسقف علي ايبراشية المنصورة وتوابعها قد أعلنت، عن تفاصيل توزيع دعوات حفل التجليس، و الترتيبات من خلال فتح أبواب الكنيسة للمشاركين في احتفالية التجليس من الساعة 6 مساء اليوم السبت 13 إبريل، ولن يتم السماح بدخول أى من الحضور أو الضيوف أو أفراد الشعب ما لم يكن يحمل دعوة خاصة للحضور محددًا بها مكان المدعو داخل أى من قاعات مبنى الكنيسة.

اقتصر دخول صحن الكنيسة على الآباء المطارنة والآباء الأساقفة المشاركون فى الصلاة، والآباء الرهبان والراهبات من خارج الإيبارشية أو داخلها والآباء الكهنة من خارج الإيبارشية أو داخلها وضيوف من رجال الإدارة التنفيذية والأمن والمحافظة و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و الشيوخ المسلمون، وجري توزيع أماكن الحضور بالدور الأول بالكنيسة والدوران الثانى خاص بالسيدات وجري توزيع عدة شاشات تليفزيونية لنقل الصلوات.



الفاعليات



ايبراشية المنصورة



تجليس الانبا اكسيوس بالمنصورة



جانب من التجليس