ارتفاع عدد ضحايا حادث طعن بسيدنى إلى 6 أشخاص وكاميرات المراقبة ترصد الواقعة

رصدت كاميرات مراقبة وزوار آخرون، لقطات مخيفة للهجوم الذى شنه مسلح بسكين داخل مركز تجارى فى مدينة سيدنى الأسترالية.

وقالت شرطة سيدنى إنها قتلت المهاجم بالرصاص، بعدما قتل 6 أشخاص طعنا فى المركز التجارى، وذلك فى ضاحية بوندى الشاطئية، السبت، بينما فر المئات من مكان الحادث.

Terrors Attack in Mall of Sydney, Australia

Hats off to the courageous lady police officers