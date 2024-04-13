ارتفاع عدد ضحايا حادث طعن بسيدنى إلى 6 أشخاص وكاميرات المراقبة ترصد الواقعة

وكالات

رصدت كاميرات مراقبة وزوار آخرون، لقطات مخيفة للهجوم الذى شنه مسلح بسكين داخل مركز تجارى فى مدينة سيدنى الأسترالية.

وقالت شرطة سيدنى إنها قتلت المهاجم بالرصاص، بعدما قتل 6 أشخاص طعنا فى المركز التجارى، وذلك فى ضاحية بوندى الشاطئية، السبت، بينما فر المئات من مكان الحادث.

Terrors Attack in Mall of Sydney, Australia

Hats off to the courageous lady police officers🫡#Australia #SydneyAttack pic.twitter.com/Y7OKywdSRP — Umer Shahzad (@UmerSha82266299) April 13, 2024

وذكرت قوات الأمن أن شرطية أطلقت النار على المهاجم بعد أن اشتبك مع 9 أشخاص فى مركز التسوق المزدحم "ويستفيلد بونديجانكشن".

وقال أنتونى كوك مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز فى مؤتمر صحفي: "أطلقت الشرطية النار على الشخص ومات. أبلغت أن هناك 6 ضحايا لقوا حتفهم بسبب أفعال هذا الجاني".

وقال رئيس الوزراء أنتونى ألبانيز، إنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى دوافع الرجل.

وأضاف فى مؤتمر صحفي: "كان هذا عملا من أعمال العنف المروعة استهدف بشكل عشوائى أبرياء كانوا يتسوقون فى يوم سبت عادي. قلوب جميع الأستراليين الليلة مع ضحايا هذه الأعمال الفظيعة".

وتطبق أستراليا قوانين للأسلحة النارية والبيضاء هى من الأكثر صرامة فى العالم، ومن النادر وقوع مثل هذا الهجوم.