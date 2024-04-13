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إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت صواريخ كروز تجاهنا..وستصل قبل المسيرات

السبت، 13 أبريل 2024 10:53 م
إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت صواريخ كروز تجاهنا..وستصل قبل المسيرات صواريخ كروز
كتب أحمد عبد الرحمن

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إيران أطلقت أيضا صواريخ كروز باتجاه إسرائيل وستصل قبل المسيرات، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها. 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، مضيفا أننا مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا نحاول أن نمنع وصول الطائرات الإيرانية المسيرة إلى إسرائيل، مضيفا أن إيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل.

وتابع متحدث الاحتلال، أن  المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات.

 

 







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