إصابة 17 عاملًا بالتسمم لتناولهم وجبة رنجة فاسدة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

أصيب 17 عامل زراعي باشتباه فى حالة تسمم غذائي، اليوم السبت، بمنطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد بسبب تناولهم وجبة أسماك رنجة فاسدة وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحسنت الحالة الصحية لـ14 مصابًا، ويجرى استكمال العلاج لـ3 حالات أخرى تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لحين تحسن حالتهم الصحية وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بتسمم غذائي مستشفى الفرافرة المركزي، بإجمالي 17 عاملًا زراعيًا مصابين بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة من السمك المدخن " رنجة" داخل مزرعة تابعة لشركة استثمارية بمنطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة.

وتبين أن المصابين هم مينا أمجد نجيب يعاني، 20 سنة، حسن عمر محمد، 28 سنة، عبد الكريم عبد الحميد نور، 37 سنة، محمد مصطفى محمد، 25 سنة، عماد السعيد شرف 45 سنة، روماريو جرجس صادق، 29 سنة، سمعان رأفت رفعت، 20 سنة، موسى صادق عبد الله، 45 سنة، عصام ضاحي إبراهيم، 27 سنة، أبنوب فتحي فائق، 15 سنة، صموئيل هاني بطرس، 32 سنة، كيرلس رزق، 25 سنة، مايكل ناجي عصمت، 32 سنة، هاشم حمود علي، 36 سنة، كرولس عدلي بشير، 21 سنة، ملاك البدري بشير، 21 سنة، فتحي فائق يوسف، 40 سنة.

وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحسنت الحالة الصحية لـ14 مصابًا، ويجرى استكمال العلاج لـ3 حالات أخرى تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.