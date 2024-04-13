إصابة عاملين بطلق نارى إثر مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز جرجا بين طرفين بسبب خلافات الجيرة نتج عن المشاجرة إصابة عاملين بطلق نارى خرطوش، وتم نقلهما إلى المستشفى الجامعى الجديد بالكوامل، وتم ضبط طرفى المشاجرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب المحافظة وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها من بينهم 2 مصابين بإصابات، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوجود مشاجرة ومصابين بمركز جرجا بين "طرف أول" محمد ا ع ا 42 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالذراعين، ونجل عمومته هيثم م ا ع 35 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالظهر والذراعين وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وبين "طرف ثان" صبري ع م م 65 سنة مزارع، الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.