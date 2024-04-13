إسرائيل تعلن رسميا إطلاق إيران عشرات الطائرات المسيرة تجاه تل أبيب

محمد جمال

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلى رسميًا أن عشرات الطائرات المسيرة الهجومية أطلقت من إيران تجاه الأراضى الإسرائيلية.

وأكد موقع أكسيوس أن إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار من إيران تجاه إسرائيل.

ويقضي رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عطلة نهاية الأسبوع، فى منزل مزود بملجأ متطور مضاد للصواريخ، وفق موقع "أكسيوس" الإخبارى الأمريكى.

وأكد الموقع أن نتنياهو وزوجته يقضيان عطلة نهاية الأسبوع فى منزل عائلة الملياردير اليهودى الأمريكى سيمون فاليك فى القدس.

وأضاف: "هذه فيلا فاخرة، وبحسب التقارير، بها ملجأ متطور مضاد للصواريخ".

يشار إلى أن فاليك يعد أحد أبرز الأثرياء الأمريكيين المقربين من نتنياهو، الداعمين له سياسيا وماديا.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى جو بايدن عاد إلى واشنطن اليوم مختصرا عطلة مطلع الأسبوع للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن الأحداث بالشرق الأوسط.

وقررت إسرائيل، السبت، إغلاق المدارس وإلغاء الأنشطة التعليمية والشبابية التى كانت مقررة فى الأيام المقبلة بمناسبة الفصح، بسبب هجوم محتمل من إيران، بحسب سكاى نيوز.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى دانيال هغارى، إن كل قوات الجيش وضعت على أهبة الاستعداد، مؤكدا أن عشرات الطائرات المقاتلة تقوم بدوريات فى إطار حالة الاستعداد.

بدورها، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني عن إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت ابتداء من الليلة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزارى المصغر سيعقد اجتماعه الليلة بمبنى محصن تحت الأرض بوزارة الدفاع بتل أبيب.

وأعلنت إيران أن الحرس الثورى الإيرانى أوقف سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل، وبحسب وكالة إيرنا، استولت القوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري علی سفينة حاويات تحمل اسم "MCS Aries" بالقرب من مضيق هرمز ترفع علم البرتغال تديرها شركة شركة زودياك المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي يدعى إيال عوفر، وذلك ردا على قصف قنصليتها فى دمشق.

وكانت اعترفت وسائل إعلام عبرية بفقدان السفينة، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن إيران استولت على سفينة مملوكة جزئيًا لإسرائيل فى مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريراً عن واقعة على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال شرقي الفجيرة في الإمارات. كما أضافت فى بيان مقتضب اليوم السبت أن السلطات تحقق فى الأمر.

وعلقت وكالة الأسوشيتيد برس الأمريكية على استيلاء إيران على سفينة حاويات تابعة لإسرائيل، وقالت إن قوات كوماندوز من الحرس الثورى الإيرانى هبطت من طائرة هليكوبتر على سفينة الحاويات، اليوم السبت، فى أحدث حلقة فى سلسلة من الهجمات بين البلدين.

وأوضحت الوكالة، أن الشرق الأوسط كان يستعد لانتقام إيراني محتمل بسبب غارة إسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر على مبنى قنصلى إيراني فى سوريا أسفرت عن مقتل 12 شخصًا، بينهم جنرال كبير في الحرس الثورى .