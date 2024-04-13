اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أبريل 2024 11:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إسرائيل تعلن إغلاق المجال الجوي حتى السابعة صباحا

السبت، 13 أبريل 2024 10:31 م
إسرائيل تعلن إغلاق المجال الجوي حتى السابعة صباحا إسرائيل
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى السابعة صباحا.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، مضيفا أننا مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا نحاول أن نمنع وصول الطائرات الإيرانية المسيرة إلى إسرائيل، مضيفا أن إيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل.

وتابع متحدث الاحتلال، أن  المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات.







إعلام إسرائيلي

إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

الحرب

ايران




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة