ألمانيا تعتزم إرسال نظام دفاع جوى إضافى من طراز باتريوت إلى أوكرانيا

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية اليوم السبت عزم برلين تسليم أوكرانيا نظام دفاع جوى إضافى من طراز باتريوت على الفور.



جاء ذلك فى منشور صدر عن وزارة الدفاع عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم"الأوكرانية الرسمية؛حيث ذكر:"أن ألمانيا ستسلم على الفور نظام باتريوت آخر إلى أوكرانيا لصد الضربات الجوية الروسية. هذا بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوى التى تم تسليمها بالفعل ومن المقرر تسليمها".



وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، مؤخرًا إن الحكومة الألمانية قررت، بسبب زيادة الضربات الجوية الروسية ضد أوكرانيا، تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية .



وأشار إلى أن الهجمات الروسية من الجو مستمرة وتشكل تهديدا لحياة الإنسان ووجود البنية التحتية، فضلا عن القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية.. حسبما نقلت "يوكرين فورم ".