أسوشيتيد برس: استيلاء إيران على سفينة إسرائيلية يوسع حلقة الصراع بالمنطقة

كتبت رباب فتحى

ألقت وكالة الأسوشيتيد برس الأمريكية الضوء على استيلاء إيران على سفينة حاويات تابعة لإسرائيل بالقرب من مضيق هرمز، وقالت إن قوات كوماندوز من الحرس الثوري الإيراني هبطت من طائرة هليكوبتر على سفينة الحاويات، اليوم السبت، في أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات بين البلدين.

وأوضحت الوكالة أن الشرق الأوسط كان يستعد لانتقام إيراني محتمل بسبب غارة إسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر على مبنى قنصلي إيراني في سوريا أسفرت عن مقتل 12 شخصًا، من بينهم جنرال كبير في الحرس الثوري .

وأضافت أن الحرب الإسرائيلية الأوسع نطاقاً على حماس في قطاع غزة المستمرة منذ ستة أشهر، تؤجج التوترات المستمرة منذ عقود في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن وحدة قوات خاصة تابعة لبحرية الحرس الثوري نفذت الهجوم على السفينة، التي حددتها وسائل إعلام أخرى في البلاد على نطاق واسع على أنها MSC Aries التي ترفع العلم البرتغالي، وهي سفينة حاويات مرتبطة بشركة زودياك ماريتايم ومقرها لندن.



وتعد الشركة جزءا من مجموعة زودياك التابعة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر. ورفضت شركة زودياك التعليق وأحالت الأسئلة إلى شركة MSC التي لم ترد على الفور.

وفي وقت سابق، شارك مسئول دفاعي في الشرق الأوسط، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل استخباراتية، مقطع فيديو للهجوم مع وكالة أسوشيتد برس. وفي الفيديو، يظهر أفراد الكوماندوز وهم يهبطون على الحاويات الموجودة على سطح السفينة.



ويمكن سماع أحد أفراد الطاقم على متن السفينة وهو يقول: لا تخرجوا. ثم يطلب من زملائه الذهاب إلى جسر السفينة حيث ينزل المزيد من الكوماندوز على سطح السفينة.

ويبدو أن المروحية المستخدمة أيضًا هي مروحية من طراز Mil Mi-17 تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي استخدمها كل من الحرس الثوري والحوثيين في اليمن في الماضي لشن غارات كوماندوز على السفن.