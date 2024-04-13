أسعار الذهب فى مصر تتراجع 90 جنيها وعيار 21 يسجل 3210 جنيهات

كتب ـ إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر هبوطا بحوالي 90 جنيها، لتتراجع من مستويات 3300 جنيه للجرام عيار 21 إلى 3210 جنيهات، وذلك على خلفية الحركة في سعر أونصة الذهب عالميًا، بعد تسجيل مستويات 2430 دولارا وانخفاضها إلى 2336 دولارا، استجاب الذهب للتحركات العالمية صعودًا وهبوطاً.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3669 جنيها.

عيار 21 يسجل 3210 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2751 جنيها.

عيار 14 يسجل 2140 جنيها.

الجنيه الذهب 25680 جنيها.

أسعار الذهب الجمعة 12 أبريل في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا للمرة الثانية أمس الجمعة، بحوالي 80 جنيها على خلفية قفزة السعر العالمي للذهب إلى مستويات قياسية، إذ سجل الذهب 3300 جنيه للجرام من عيار 21 في المقابل سجل السعر العالمي للذهب مستويات فوق 2400 دولار لأول مرة في التاريخ.

وكان الطلب على الملاذ الآمن سجل ارتفاع قياسي حول مستويات الـ 2400 دولار للأونصة خلال تعاملات الجمعة 12 أبريل، ووصل المعدن النفيس إلى ذروة قياسية جديدة، ليسجل بذلك مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي، حيث اجتذبت المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والمخاوف الاقتصادية المحيطة بالصين طلباً قوياً.

الذهب يرتفع 2.3%



وارتفع الذهب بنحو 2.35% خلال تعاملات أمس الجمعة، ليسجل 2428 دولاراً للأونصة، قبل أن يتراجع إلى مستوى 2336.87 دولار للأونصة بتراجع 1.5%.



وارتفعت الأسعار العالمية للذهب بنحو 1% خلال الأسبوع، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 2374.1 دولار.