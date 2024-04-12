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6 شهداء و72 جريحا جراء قصف الاحتلال منطقة المخيم الجديد بالنصيرات

الجمعة، 12 أبريل 2024 01:02 م
6 شهداء و72 جريحا جراء قصف الاحتلال منطقة المخيم الجديد بالنصيرات الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان

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أفادت وسائل إعلام فلسطيني، في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط 6 شهداء و72 جريحا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منطقة المخيم الجديد غربي النصيرات وسط قطاع غزة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

 

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

 

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







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