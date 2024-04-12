5 شهداء و30 مصابا فى قصف إسرائيلى لمنطقة سكنية فى الزرقا وسط مدينة غزة

وكالات

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 30 آخرين فى قصف إسرائيلى لمنطقة سكنية فى الزرقا وسط مدينة غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

من ناحية أخرى، قال محمد المغبط المدير الإقليمى للمرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان إن قطاع غزة يحتاج بحسب تقديراتنا إلى 1000 شاحنة بشكل يومى وذلك بعد 6 أشهر من الحرب والنقص الحاد فى جميع المواد الغذائية والأساسية والطبية.



وأضاف المغبط - فى مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - أن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات من خلال السماح بدخول عدد قليل من الشاحنات واستهدافها ومنع وصولها الى المناطق الأكثر تضررا فى الشمال.



وأشار إلى أننا قد حذرنا منذ أشهر من خطر المجاعة فى قطاع غزة لاسيما المناطق الشمالية فى القطاع نظرا لقطع سبل إيصال المساعدات بشكل تام من قبل القوات الإسرائيلية عن الشمال.



وكانت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور قالت إن سكان قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعا نتيجة للنقص الحاد فى الغذاء والمساعدات الإنسانية ، مشيرة الى أن المجاعة تحدث بالفعل فى قطاع غزة.