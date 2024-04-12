اليوم السابع
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450 مليون دولار استثمارات بمشروع إنتاج الميثانول الأخضر

الجمعة، 12 أبريل 2024 01:00 ص
450 مليون دولار استثمارات بمشروع إنتاج الميثانول الأخضر البتروكيماويات - صورة ارشيفية
كتبت -مروة الغول

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يعد مشروع إنتاج الميثانول الأخضر فى إطار التوجه للاقتصاد الأخضر وخطوة جديدة تضاف لجهود قطاع البترول فى خفض الانبعاثات وإزالة الكربون وتنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء الصديقة للبيئة.

وتتضمن أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع:

- يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

- شركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "إنربك" وشركة سكاتك النرويجية الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء، وبالتعاون مع الشركة المصرية للإيثانول الحيوى.

- يهدف لإنتاج وقود السفن الحيوى الأخضر.

- تبلغ تكلفته الاستثمارية 450 مليون دولار.

‐ تم توقيع اتفاقية التطوير المشترك للمشروع الذى سيقام بميناء دمياط .
 







البترول

المشروعات البترولية

خفض الانبعاثات وإزالة الكربون




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