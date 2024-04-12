وول ستريت جورنال: توقعات بضربة إيرانية لإسرائيل خلال 48 ساعة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن إسرائيل تستعد لهجوم مباشر من إيران على شمال أو جنوب الدولة العبرية اليوم الجمعة أو غدا السبت، وفقا لشخص مطلع على الأمر، إلا أن المصدر، المطلع لدى القيادة الإيرانية، قال إنه فى حين جرى مناقشة خطط الهجوم، لم يتم اتخاذ قرار نهائى فى هذا الشأن.

كانت إيران قد هددت علنا بالرد على الهجوم الذى استهدف مبانى تابعة لها فى العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضى.

كانت وكالة بلومبرج، قد ذكرت، نقلا عن تقارير استخباراتية أمريكية، إن الولايات المتحدة وحلفائها توقعوا أن الهجوم الإيرانى على إسرائيل سيكون وشيكا، إلا أن وول ستريت نقلت عن المصدر قوله إن الهجوم سيكون داخل حدود إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مستشار لدى الحرس الثورى، قوله إن القوة تواصلت مع المرشد الأعلى للحرس الثورى آية الله خامنئى بشأن خيارات استهداف المصالح الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى مقربة من الحرس الثورى نشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو لهجمات متصورة على مطار حيفا فى شمال إسرائيل، أو مفاعل ديمونة فى الجنوب.

وكانت صحيفة بوليتيكو قد ذكرت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتوقع أن يأتي الرد الإيراني على إسرائيل ربما في نهاية هذا الأسبوع، وأكدت أن إيران تعد خططها لتوجيه ضربة انتقامية كبيرة ضد إسرائيل عبر هجوم جوي أكبر من المعتاد خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة الامريكية، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل قد يتضمن صواريخ وطائرات مسيرة والهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل يستهدف إرسال رسالة إلى تل أبيب وليس إشعال حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد.