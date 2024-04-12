ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 12/4/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:01 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:40

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:04 ص

موعد صلاة الظهر 12:01

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:26 م

موعد صلاة العشاء 7:47 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:56

موعد صلاة الظهر 11:52 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:17 م

موعد صلاة العشاء 7:37 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:53

وقت صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:07 م

وقت صلاة العشاء 7:24 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 19: 3

موعد صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:26



