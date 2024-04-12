مصرع طفلة وإصابة آخر إثر حريق شقة فى أبو النمرس

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت طفلة مصرعها بينما أصيب آخر بالاختناق إثر حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أبو النمرس وتم نقلهم إلى المستشفى، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أقوال شهود العيان حول الواقعة، فيما سيتم الاستماع لأقوال المصابين لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أبو النمرس وعلى الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية الى المكان و تبين من خلال المعاينة النهام النيران لمحتويات الشقة ونتج عنها وفاة طفلة وإصابة آخر ونقلوا إلى المستشفى و تحرر محضر بالواقعة.