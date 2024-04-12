اليوم السابع
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مسؤولون أمريكيون: نحاول الضغط على إيران للتراجع عن تهديدها ضد إسرائيل

الجمعة، 12 أبريل 2024 08:31 م
مسؤولون أمريكيون: نحاول الضغط على إيران للتراجع عن تهديدها ضد إسرائيل صواريخ
كتب الأمير نصرى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم يحاول بشكل عاجل الضغط على إيران للتراجع عن تهديدها بشن ضربة انتقامية ضد إسرائيل.

كما أفادت القناة أن مسؤولين أمريكيين أكدوا بأن الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل تحد يواجه إدارة بايدن التي تحاول تجنب حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط.

 

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت إنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأكدت شبكة إسرائيل هيوم أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل، مشيرة إلى أنه سمع دوى انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كما دوت صافرات الإنذار فى بلدات إسرائيلية عدة في الجليل الأعلى وسماع دوى انفجارات.







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