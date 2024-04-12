لو رخصة محلك ضاعت.. اعرف إجراءات استخراج بدل فاقد من الحى

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثير من أصحاب المحال بمحافظة الجيزة، عن المستندات المطلوبة وخطوات استخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة محل تجاري أو صناعي أو عام، إذ يتطلب لتقديم الطلب للمركز التكنولوجي في المركز أو الحي التابعين له إجراءات محددة، نوضحها في السطور التالية:

أولًا: الخطوات والإجراءات

-التوجه إلى المركز أو الحي المختص.

-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

-استلام الخدمة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-محضر شرطة في حالة الفقد.

-الرخصة التالفة في حالة التلف.

-صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش.

-صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية.

-صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.

وتهدف المراكز التكنولوجية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، من خلال خدمة الشباك الواحد وميكنة الخدمة إلكترونيًا، مما يسهم في توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية، وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات الحكومية.