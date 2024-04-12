لو تقلت فى كحك العيد.. نصائح سريعة لتحسين هضمك

كتبت فاطمة خليل

كعك العيد من الأطعمة المميزة لـ عيد الفطر المبارك، لكن الإفراط فى تناول الكعك قد يسبب مشاكل فى الهضم، لذا نقدم فى هذا التقرير نصائح فورية لتحسين الهضم بعد تناول كعك العيد، بحسب موقع medicine net.

نصائح فورية لتحسين هضمك بعد تناول كعك العيد

لا تأخذ قيلولة

النوم بعد الأكل يمكن أن يسبب الارتجاع وبطء عملية الهضم، ابق مستقيما حتى يتاح لطعامك الوقت الكافى للاستقرار فى معدتك.

المشى

يمكن أن يساعد المشى فى تحفيز الجهاز الهضمى ويساعد على توازن مستويات السكر فى الدم، ومع ذلك تجنب ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، لأن ذلك قد يتسبب فى تدفق الدم إلى ساقيك أو ذراعيك بدلاً من تدفقه إلى أمعائك.

اشرب بعض الماء

لا تتناول الماء دفعة واحدة، بل تناول بضع رشفات من الماء على مدار اليوم، يمكن أن يساعد شرب الماء جسمك على التخلص من الصوديوم الزائد ومنع الإمساك.

تجنب المشروبات الغازية

يمكن أن تجعلك المشروبات الغازية تشعر بمزيد من الغازات والانتفاخ.

تناول بعض البروبيوتيك

يمكن أن يساعد الزبادى أو مصادر البروبيوتيك الأخرى فى المساعدة على الهضم، وقد يوفر أيضًا الراحة من حرقة المعدة بعد تناول وجبة ثقيلة.

وفيما يلى نصائح لتجنب الإفراط في تناول الطعام:

- خطط لوجباتك.

- تحكم فى أحجام وكميات طعامك.

- تضمين الأطعمة التى تبقيك ممتلئًا لفترة أطول فى نظامك الغذائى، مثل الخضراوات والفواكه واللحوم الخالية من الدهون.

- تناول الطعام ببطء، حيث قد يستغرق الأمر نحو 20 دقيقة حتى يدرك عقلك أنك شبعت.

- تناول قضمات صغيرة وامضغ طعامك جيدًا.

- انتبه أثناء تناول الطعام وتجنب مشاهدة التليفزيون أو أي عوامل تشتيت أخرى.

- احتفظ بسجل لعاداتك الغذائية، الجيدة والسيئة، في مذكرة و فكر في الخطأ الذي حدث وركز على كيفية تصحيحه.

- حافظ على نشاطك البدني.

- حافظ على رطوبة جسمك، لأن شرب الماء يمكن أن يتحكم في الجوع.

- السيطرة على التوتر.