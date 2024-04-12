كل كحك وحافظ على سكرك.. روشتة لمرضى السكر فى العيد

كتبت فاطمة خليل

يحب الكثير من مرضى السكر تناول كحك العيد، لكن يشعرون بالقلق من ارتفاع نسبة السكر، فهل يمكن لمرضى السكر تناول كعك العيد دون أن يسبب لهم مشاكل صحية، وهذا ما نتعرف عليه فى التقرير التالى.

قال الدكتور هشام الحفناوى، العميد السابق للمعهد القومى للسكر، ورئيس اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة، إن مريض السكر يمكنه تناول كحك العيد لكن بكميات صغيرة مع ممارسة الرياضة بعدها مثل المشي السريع لمدة ربع ساعة حتى لا ترتفع نسبة سكر الدم.

وأوضح أن تناول دواء السكر أو الأنسولين بجرعة أكبر لن يفيد إذا تناول المريض كمية كبيرة من كحك العيد وقد يعرض نفسه لارتفاع نسبة السكر ومضاعفات صحية.

وأضاف أن الجرعة المناسبة للدواء الطبيب هو الذى يحددها فقط ولا يجب أن تقوم بتغييرها دون استشارة طبيبك.

وشدد على ضرورة قياس نسبة السكر فى الدم مرتين يومياً على الأقل، مرة فى الصباح قبل الفطار ومرة أخرى قبل الأكل أثناء اليوم أو بعد الأكل بساعتين لثلاثة.

وبحسب مركز الوقاية من الأمراض الأمريكى cdc فإن النظام الغذائى لمريض السكر يجب أن يخضع للقواعد التالية..

- قم بإضافة المزيد من الخضراوات غير النشوية، مثل البروكلى والسبانخ والفاصوليا الخضراء.

- قم بتضمين كميات أقل من السكريات المضافة والحبوب المكررة، مثل الخبز الأبيض والأرز والمعكرونة مع أقل من 2 جرام من الألياف لكل وجبة.

- ركز على الأطعمة الكاملة بدلاً من الأطعمة عالية المعالجة قدر الإمكان.