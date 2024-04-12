كبسولة × القانون.. تناول الطعام فى مطعم بدون دفع ثمنه يعرضك للحبس.. تفاصيل

كتب إيهاب المهندس

"شكلى هغسل الصحون"... كلمات كانت تتردد بصورة فكاهية في بعض الأفلام حال عدم دفع الحساب في المطاعم بعد الأكل، في الحقيقة عدم دفع الحساب قد يعرض مرتكب تلك الوقائع لعقوبة الحبس أو الغرامة.

ووضع المشرع نص المادة "324 مكرر"، من قانون العقوبات والتي نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فرَّ دون الوفاء به.