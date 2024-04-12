اليوم السابع
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فرنسا تنصح رعاياها بالامتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان وفلسطين

الجمعة، 12 أبريل 2024 01:18 م
فرنسا تنصح رعاياها بالامتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان وفلسطين قصف صاروخي - ارشيفية
كتب محمد شعلان

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن فرنسا تنصح رعاياها بالامتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.

وقالت صحيفة بوليتيكو إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتوقع أن يأتي الرد الإيراني ربما في نهاية هذا الأسبوع، وأكدت أن إيران تعد خططها لتوجيه ضربة انتقامية كبيرة ضد إسرائيل عبر هجوم جوي أكبر من المعتاد خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة الامريكية، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل قد يتضمن صواريخ وطائرات مسيرة والهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل يستهدف إرسال رسالة إلى تل أبيب وليس إشعال حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد.







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إسرائيل

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غزة

هجوم جوي

القاهرة الإخبارية




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