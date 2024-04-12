اليوم السابع
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ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية بقطع الأسلاك الكهربائية فى بنى سويف

الجمعة، 12 أبريل 2024 11:34 ص
ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية بقطع الأسلاك الكهربائية فى بنى سويف دراجات نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "من بينهم عميل سيئ النية ولإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) تخصص نشاطهم فى سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (14) واقعة سرقة دراجات نارية بنطاق محافظات (بنى سويف - القليوبية - الفيوم - المنيا).. وأرشدوا عن جميع المسروقات.


ونجحت الجهود في ضبط (عامل) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) ، وبحوزته السيارة المستولى عليها .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بغرض التصرف فيها بالبيع.


وتمكنت الجهود من ضبط (خفير خصوصى - مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) لقيامه بسرقة خزينة حديدية بداخلها (مشغولات ذهبية - 3 جوازات سفر) من داخل مسكن (مالك مطعم - مقيم بذات الناحية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة عن طريق كسر باب الشقة بإستخدام مفك "ضُبط " وكسر الخزينة بإستخدام (أجنة ، جاكوش " ضُبطا") .. كما أرشد عن المسروقات ، وأقر بالتصرف فى بعض المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميله سيىء النية (مالك محل ذهب بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم)"تم ضُبطه والمسروقات".


وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) حال قيامها بفك لوحات إرشادية بإحدى الطرق بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة بقصد السرقة، وبحوزتهما (10 لوحات إرشادية - مجموعة من الأدوات - سيارة نصف نقل قيادة أحدهما)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.

 







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