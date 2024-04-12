ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (مالك عقار بدائرة قسم شرطة الوراق ، و4 أخرين) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بداخل العقار على حفرة "قطرها متر ونصف وعمق 3 أمتار" ، وضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.