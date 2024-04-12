صحة قنا: اتظام سير العمل بمستشفيات حميات قنا والوقف المركزى خلال أيام العيد

قنا صابر سعيد

وجه الدكتور محمد يحيي، بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق الإشراف والمتابعة بالمديرية لمتابعة سير العمل بمستشفي حميات قنا، استكمالاً لخطة مديرية الشؤون الصحية بقنا في متابعة منظومة القطاع الطبي بالمحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وتابع الفريق، مستوي مكافحة العدوي وإلتزام الفريق برفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين المترددين، كذلك مراجعة تشغيل الأجهزة بصورة جيدة والتأكد من التدريب الكافي عليها من الفرق الطبية بالمستشفي.

وأضاف بدران، إلي تطبيق خطة الطوارئ بالمستشفي من خلال تواجد الفريق الطبي وتوافر أدوية الطوارئ ونشر جداول النوبتجيات للأطباء المناوبين والتحقق من الإنضباط الإدارى والتعامل الفورى مع تحديات التشغيل.

وتفقد الفريق، مستشفي الوقف المركزي حيث راجع الفريق جاهزية المستشفي وإستعدادها لتقديم الرعاية الطبية للمرضي المترددين، وراجع الفريق خلال الزيارة سلاسل الإمداد الدوائي وتوافر رصيد كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، توافر رصيد من فصائل الدم المختلفة والتأكد من تشغيل شبكة الأكسجين وجاهزية المصادر البديلة للمياه والكهرباء.