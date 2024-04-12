زحام شديد أمام حديقة الأسرة والطفولة بدسوق لقضاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، الزحام الشديد أمام حديقة الأسرة والطفولة، للقادمين من مراكز دسوق وعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، إضافة لعدد من مراكز محافظة البحيرة، للإستمتاع بالملاهي والألعاب التي وفرتها إدارة الحديقة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، ومحمد شعبان، مدير إدارة حديقة الأسرة والطفولة.

كما انتشرت المراجيح بالميدان الإبراهيمي، إضافة لباعة البالونات وألعاب الأطفال، والطراطير، وغيرهم من الألعاب المتعددة، إضافة لباعة الحمص والحلاوة والسوداني، كما تواجد عدد كبير من الأطفال حول الرسامين لرسم عدد من الأشكال على وجوههم، ابتهاجا للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقد واصلت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمدينة وكورنيش النيل بدسوق لاستقبال الزوار لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وضفاف النيل والرحلات النيلية التى استمرت على مدار اليوم.