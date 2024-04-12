روسيا تستدعي سفير فرنسا في موسكو بسبب "تعليقات غير مقبولة"

كتب محمد شعلان

استدعت روسيا سفير فرنسا في موسكو بسبب "تعليقات غير مقبولة"، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وعلى جانب آخر، نجح جهاز الأمن الفيدرالى الروسى (FSB) فى إحباط هجوم إرهابى مخطط له استهدف معبد يهودى فى موسكو.. وبحسب مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالى، فإن المهاجم، وهو من إحدى دول آسيا الوسطى، كان ينوى تنفيذ الهجوم خلال فترة تجمع كبير فى المؤسسة الدينية اليهودية.

وأكدت صحيفة جيروزاليم بوست هذا التقرير مع الجالية اليهودية فى موسكو، وكان الشخص المعنى، وهو من مواليد عام 2002 وسبق أن سُجن فى بلده الأصلى لارتكابه جريمة غير متعلقة بالإرهاب، قد أقام علاقات مع أفراد أدينوا بتورطهم فى أنشطة إرهابية، وبتأثر بهذه الجمعيات، تبنى أيديولوجية منظمة إرهابية دولية، لم يُذكر اسمها ولكن من المعروف أنها محظورة داخل الاتحاد الروسى.

وبعد إطلاق سراحه من السجن فى نوفمبر 2023، سافر المتهم إلى روسيا وبدأ الاستعدادات للهجوم، وشملت أنشطته فى موسكو الاستطلاع بالقرب من الكنيس المستهدف والحصول على المواد اللازمة لصنع عبوة ناسفة، وتم اكتشاف هذا الجهاز لاحقًا بحوزته أثناء عملية بحث أجراها جهاز الأمن الفيدرالى فى 10 أبريل، وتم خلالها مواجهة المشتبه به وتحييده فى النهاية بعد أن أبدى مقاومة مسلحة.