اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء اليونان يقبل دعوة المشاركة فى مؤتمر حول أوكرانيا

الجمعة، 12 أبريل 2024 05:00 ص
رئيس وزراء اليونان يقبل دعوة المشاركة فى مؤتمر حول أوكرانيا رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس
وكالات

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أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه قبل دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى لحضور المؤتمر حول السلام في أوكرانيا، الذي سيعقد في سويسرا.

وكتب ميتسوتاكيس على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي في أعقاب لقائه بالرئيس الأوكراني في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يوم الخميس: "أكدت مجددا دعمنا الثابت لأوكرانيا وقبلت دعوته لحضور قمة السلام العالمية المرتقبة في سويسرا".

يذكر أن سويسرا من المقرر أن تستضيف مؤتمرا حول السلام في أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل. ومن المتوقع أن يحضره نحو 120 من رؤساء دول وحكومات.

ورفضت روسيا المشاركة في المؤتمر المذكور، حيث سيتركز الحديث على ما يسمى بـ"معادلة زيلينسكي للسلام"، التي اعتبرتها روسيا "منفصلة عن الواقع" ورفضت مناقشتها بسبب عدم مراعاتها للمصالح الروسية.







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كييف




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