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رئيس الوزراء الإسبانى: مستعدون للاعتراف بفلسطين دولة فى أقرب وقت

الجمعة، 12 أبريل 2024 02:02 م
رئيس الوزراء الإسبانى: مستعدون للاعتراف بفلسطين دولة فى أقرب وقت رئيس وزراء اسبانيا
كتب محمد شعلان

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أكد بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، استعدادهم للاعتراف بفلسطين دولة في أقرب وقت ممكن وقال: "لا يمكن السماح بمزيد من العنف وقتل المدنيين في قطاع غزة".

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، يجب التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار بقطاع غزة والسماح للمؤسسات الإنسانية بالعمل دون أي تهديد.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.







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القاهرة الإخبارية




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