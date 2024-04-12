حكايات أزواج وزوجات تركوا عش الزوجية فى السنة الأولى من الزواج.. التفاصيل

كتبت أسماء شلبى

يا فرحة ما تمت.. جملة مثلت واقع عاش فيه - الأزواج والزوجات- الذين أضطروا للوقوف أمام محاكم الأسرة بعد أنهيار حياتهم الزوجية خلال العام الأول من الزواج، بعد أن تحول حلم الزوجين بالسعادة الأبدية إلى تعاسة، وأصبحت حياتهم الزوجية عبارة عن حرب، لتنقلب القصص الوردية إلى نهايات تعيسة مليئة بالخلافات والشد والجذب وتبادل الاتهامات وتصبح عبارة-الطلاق- ملخص لحكايات الحب التي دمرها الزواج.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الحكايات التي جاءت على لسان زوجات وأزواج أضطروا للوقوف داخل أروقة محاكم الأسرة خلال -سنة أولي زواج-.

90 ألف جنيه نفقة بعد شهر العسل

لم تتخيل الزوجة أن يفر زوجها من منزل الزوجية بعد شهر واحد من الزواج، ويتخلف عن سداد أجر المسكن الذي تزوجا به، ويتركها مهددة من صاحب العقار بالطرد وإلقاء منقولاتها بالشارع، لتنقلب حياتها رأسا على عقب، وتقف أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تلاحقه بتهمه التخلف عن سداد حقوقها.

وأكدت الزوجة:"بعد مرور شهر على زواجنا تشاجر زوجى مع صاحب العقار الذى نعيش فيه، ليحرر الأخير ضده بلاغ ويتهمه بالتعدى عليه، مما دفع زوجى للفرار وهجرى وتركى بمفردى بالمنزل والعودة لمنزل والدته للعيش برفقتها، لأضطر وعائلتى لسداد 90 ألف جنيه لصاحب العقار خوفا من تهديده بالاستيلاء على الشقة".

24 ساعة زواج ..أنتهت بإلقاء متعلقات الزوج بالشارع.

ملحقوش يفرحوا.. قصة زوجين أنتهت بطرد الزوج إلى الشارع في اليوم التالي لزواجهم، بعد أن نشب خلاف بين العائلتين وقام أهل الزوجة بإلقاء متعلقات الزوج بالشارع، وطرده من المنزل، والسبب إلغاء شهر العسل المقرر إقامته فى بيروت وطلبه تأجيله أو السفر داخل مصر بسبب مرض والدة الزوج.

وأضاف الزوج بدعوي النشوز أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" تركت منزل الزوجية بسبب خلافات مع زوجتي بعد أن تعدى أهلها على بالضرب، لتتحول حياتى لجحيم بعد مرور 24 ساعة فقط على زفافي، وأصبحت ملاحق بدعوى حبس بسبب قائمة المنقولات، وعندما عد بعد أسبوع وجد زوجتي قامت بتغيير "قفل الباب" وأخلت المنزل من محتوياته واتهمتنى فيه بسرقته".

زوجة تكشف مأساة فى دعوى خلع بعد 44 يوم زواج

"عشت قصة حب قبل الزواج استمرت 3 سنوات، كانت مليئة بالسعادة، ومحاربة أهلي لإجبارهم على الموافقة على زواجنا، فكان زوجي ناجح فى عمله، ومن عائلة ميسورة الحال، ووفر لي السكن فى منطقة راقية، ولم تمر سوى أيام معدودة بعد انتهاء الشهر الأول من الزواج، حتي نشبت خلافات بيني وبينه، بسبب تدخل أهله في حياتي، واقتحامهم خصوصيتي".. كلمات جاءت على لسان زوجة ثلاثنية بدعوى خلع، أمام محكمة مصر الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، بعد 44 يوما قضتهم برفقة زوجها.