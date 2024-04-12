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حزب الله: استهدفنا موقع مسكاف عام الإسرائيلى بالأسلحة وحققنا إصابات مباشرة

الجمعة، 12 أبريل 2024 03:59 م
حزب الله: استهدفنا موقع مسكاف عام الإسرائيلى بالأسلحة وحققنا إصابات مباشرة قصف لبنانى
كتب محمد شعلان

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أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع مسكاف عام الإسرائيلي بالأسلحة وحققوا به إصابة مباشرة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

 

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، بأن صفارات الإنذار تدوي في مرجليوت وعدد من المستوطنات شمالي إسرائيل.







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