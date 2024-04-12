حزب الله: استهدفنا موقع مسكاف عام الإسرائيلى بالأسلحة وحققنا إصابات مباشرة

كتب محمد شعلان

أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع مسكاف عام الإسرائيلي بالأسلحة وحققوا به إصابة مباشرة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، بأن صفارات الإنذار تدوي في مرجليوت وعدد من المستوطنات شمالي إسرائيل.