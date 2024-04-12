اليوم السابع
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جهات رقابية.. هيئة الرقابة على المصنفات الفنية تحافظ على القيم والمبادئ

الجمعة، 12 أبريل 2024 08:00 م
جهات رقابية.. هيئة الرقابة على المصنفات الفنية تحافظ على القيم والمبادئ قناة فضائية مخالفة
كتب أحمد إسماعيل

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تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.

يتمثل دور جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في المحافظة على القيم والمبادئ والمحافظة على التقاليد الراسخة، وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية، والحفاظ على الآداب العامة وحماية المجتمع، عن طريق تنقية الأعمال الفنية من كل ما يسئ إلى القيم، وصولًا إلى الطاقات الخلاقة لحرية الفكر والإبداع والارتقاء بالمستوى الفني، كي يكون عاملاً في تأكيد قيم المجتمع، وذلك من خلال الأعمال الفنية المرئية والمسموعة.


وينقسم جهاز الرقابة على المصنفات الفنية إلى عدد من الإدرات ومنها ، "الإدارة العامة للرقابة على الأفلام والفيديو، الإدارة العامة للرقابة على المسرحيات والأغاني والتسجيلات الصوتية، الإدارة العامة للتفتيش الفني ورقابة الإعلانات".







المصنفات الفنية

الرقابة على المصنفات الفنية

الجهات الرقابية في مصر

الأفلام والمسلسلات

الاغانى




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