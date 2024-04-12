تعرف على وحدات المرور الأعلى ترخيصا خلال يناير وفبراير 2024

كتبت : أماني سمير

احتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة المركز الأول فى قائمة الأكثر ترخيصا للسيارات " الزيرو " بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت 1177 سيارة.

ثم جاءت وحدة حدائق الأهرام ثم وحدة مرور مدينة نصر 1146 ثم وحدة مرور مدينة نصر 1030 ثم وحدة مرور الحوامدية 952 سيارة، ثم وحدة فيصل 868 سيارة، أما المنافذ الجمركية فقد شهد منفذ السلوم دخول 9392 مركبة، اما نويبع 2225 أما سفاجا 1173مركبة

ومقارنة بشهر فبراير فقد جاءت وحدة مرور القاهرة الجديدة في المركز الأول الأكثر ترخيص السيارات الزيرو - بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث سجلت 951 سيارة، وذلك طبقا لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الاجباري خلال شهر فبراير 2024 .

وجاءت وحدة مرور حدائق الأهرام فى المرتبة الثانية بواقع 784 ثم وحدة مرور مدينة نصر 754 سيارة اما المنافذ الجمركية فقد شهد منفذ السلوم دخول 10685مركبه اما نويبع 2494اما سفاجا 817 مركبة متنوعة عن نفس الفترة

يذكر أن أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات خلال شهرفبراير 2024 أن المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" سجلت نحو 24868مركبة متنوعة

وهذا يعنى انخفاض عن الشهر السابق ( يناير ) بنحو 9579 مركبة, كما أكد تقرير فبراير أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية بلغت 3920مركبة موديل 2021و6029مركبة موديل2022 و5624مركبة موديل 2023 و9294مركبه موديل 2024 ومركبة وحيدة موديل 2025