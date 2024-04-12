تعرف على موعد كسوف الشمس الثانى والأخير بـ2024

كتب محمود راغب

تشهد الكرة الأرضية، الأربعاء 2 أكتوبر 2024، كسوف الشمس الثانى والأخير فى العام الحالى، وهو من النوع الحلقى غير مشاهد فى مصر والسعودية، حيث يستعد القاطنون فى النصف الغربى من الكرة الأرضية لرصد هذا الكسوف، حيث سيعبر مسار الكسوف الحلقى فى الغالب المحيط الهادئ، مما يحد من الرؤية من اليابسة إلى مواقع قليلة.

وكسوف الشمس الثانى والأخير فى العام الحالى سيحدث يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر القادم وهو من النوع الحلقى غير مشاهد فى مصر والسعودية، حيث يستعد القاطنون فى النصف الغربى من الكرة الأرضية لرصد هذا الكسوف حيث سيعبر مسار الكسوف الحلقى فى الغالب المحيط الهادئ، مما يحد من الرؤية من اليابسة إلى مواقع قليلة.



ورصد هذا الكسوف ستتم فى جزيرة "إيستر" بشيلى، وسيشهد السكان هناك كسوف فى شكله الحلقى لمدة 6 دقائق و23 ثانية، وهى الذروة العظمى من الكسوف حيث يكون القمر أمام قرص الشمس، تاركا حلقة من ضوء الشمس حول حافته.



وظاهرة الكسوف الحلقى تحدث عندما يكون القمر أبعد عن الأرض منه أثناء كسوف الشمس الكلى وبالتالى يبدو أصغر حجما فى السماء وسيشاهد الكسوف بعد ذلك فى أجزاء من جنوب شيلى ويتحرك بسرعة فوق جبال الأنديز إلى الأرجنتين وفى الوقت نفسه سيكون الكسوف الجزئى للشمس مرئيا لملايين الراصدين فى معظم أنحاء جنوب أمريكا الجنوبية.



وعن ظاهرتى كسوف الشمس وخسوف القمر، فيمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتـأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.



وكسوف الشمس هو وقوع ظل القمر على الأرض ويحدث نهارا، وأن خسوف القمر هو وقوع ظل الأرض على القمر ويحدث ليلا.



كما أن كسوف الشمس (سواء كلى أو جزئى أو حلقي) لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، أى عندما يكون القمر بين الشمس والأرض (ليسقط ظل القمر على الأرض)، وخسوف القمر لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدرا، أى عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر (ليسقط ظل الأرض على القمر).

ويمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.