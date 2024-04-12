بوابة مرور مصر الإلكترونية تقدم العديد من الخدمات للسائقين.. تعرف عليها

كتب عبد الرحمن سيد

تقدم بوابة مرور مصر الإلكترونية، العديد من الخدمات الإلكترونية، لتسهيل عمليات استخراج التراخيص بدون التوجه إلى الوحدات، ولتقليل حالات التكدس، وكذلك تقليل التجمعات لمنع زحام الواحدت المرورية ومن تلك الخدمات :

- تجديد رخصة المركبة

- إصدار ملصق إلكتروني

- بدل فاقد رخصة المركبة

- بدل تالف رخصة المركبة

- التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة

- بدل فاقد رخصة القيادة

- بدل تالف رخصة القيادة

- الاستعلام عن المخالفات المرورية



يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية ووزارة الداخلية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات أمام الوحدات المرورية .