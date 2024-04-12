بغداد تستضيف الدورة الـ 50 لمؤتمر العمل العربى27 أبريل الجارى بمشاركة مصر

كتبت آية دعبس

قال فايز المطيرى مدير عام منظمة العمل العربية، إنه استناداً لما ينص عليه دستور منظمة العمل العربية تنعقد الدورة الخمسون لمؤتمر العمل العربي برعاية محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق ، خلال الفترة 27 أبريل - 4 مايو2024، في العاصمة بغداد، واستناداً إلى نظام العمل في المؤتمر تترأس جمهورية العراق أعمال هذه الدورة، بمشاركة من أعضاء الوفود ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول.

وأضاف المطيرى،: في هذه الدورة، نحن مدعوون لمناقشة مجموعة من البنود الهامة الواردة في جدول أعمالنا، والتي تتطرق إلى قضايا حيوية تؤثر تأثيراً مباشراً على أسواق العمل وقضايا العمال في الوطن العربي من بين هذه البنود سنتناول في البند الأول: تقرير المدير العام "مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية" التحديات والفرص التي تواجه الموارد البشرية في دولنا العربية في ظل التقدم التكنولوجي السريع، حيث يناقش التقرير كيفية استعداد القوى العاملة للمستقبل، مع التركيز على التدريب والتعليم المستمر لتعزيز المهارات اللازمة للتكيف مع التغيرات التكنولوجية، كما يتطرق إلى التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري، والأثر الذي يمكن أن تحدثه التكنولوجيا في خلق فرص عمل جديدة وفي تحسين ظروف العمل.

وأشار إلى أنه ستم استعراض نظرة شاملة عن الأنشطة والبرامج التي نفذتها منظمة العمل العربية خلال العام المنصرم، ضمن خطتها المعتمدة وفق احتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة، كما تسلط الضوء على جهود المنظمة في دعم الدول الأعضاء لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مختلف الفعاليات المنفذة التي روعي فيها التوزع الجغرافي والتنوع من دورات تدريبية وندوات وملتقيات ومؤتمرات، إلى جانب مشاركة المنظمة في العديد من الأنشطة والمؤتمرات العربية والاقليمية والدولية، وذلك من خلال القسم الثاني من البند الأول: تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال 2023 ، إلى جانب بعض الملاحق ذات الصلة باللجان النظامية والدستورية، في حين سنعرض البند السابع لمناقشة ثانية للأداة المعيارية حول الأنماط الجديدة للعمل وتعديل الاتفاقية رقم 9 بشأن التوجيه والتدريب المهني.

كما سيناقش المؤتمر وضع سياسات لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في أسواق العمل العربية، يتضمن ذلك تحليل العوامل التي تساهم في تعزيز بيئة العمل وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى النظر في سبل تحسين وتطوير السياسات والأدوار المطلوبة من أطراف الإنتاج الثلاثة ومنظمة العمل العربية ، من خلال البند الثامن "نحو أسواق عمل منتجة ومستدامة في المنطقة العربية"، كما سيولي اهتماما خاصا بالعمل على المنصات الرقمية من خلال البند الفني، وفى التاسع "شروط العمل اللائق للشباب بالمنصات "الرقمية والذي يناقش التحديات والفرص المتعلقة بالعمل اللائق للشباب في المنصات الرقمية. ويشمل استعراض الأثر الاقتصادي للعمل عبر المنصات الرقمية على الشباب وآثارها على التشغيل، ويقترح تدابير لضمان حماية حقوق العمال وتحسين ظروف العمل في هذا القطاع المتنامي.