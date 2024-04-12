بشار الأسد.. الرئيس السورى والشيخ محمد بن زايد يتبادلان التهنئة بعيد الفطر

وكالات

بشار الأسد.. تبادل الرئيس السورى بشار الأسد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مكالمة هاتفية التهنئة بعيد الفطر.

يذكرأن، تبادل الرئيس السورى، بشار الأسد، التهنئة بحلول عيد الفطر 2024 مع عدد من القادة والأمراء والشيوخ العرب وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وفيما يلى الأسماء التى أوردتها الوكالة السورية بتقريرها:

- الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

- السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان.

- الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

- الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.

- الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

- الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

- الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى جمهورية السودان.

- الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

- الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء فى مملكة البحرينز

- أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.