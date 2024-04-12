ايران.. بايدن يتعهد بمساعدة إسرائيل فى الدفاع عن نفسها ضد أى هجوم من إيران

وكالات

ايران.. وجّه الرئيس الأمريكى جو بايدن، رسالة تحذيرية صريحة لايران، التى تهدد بتنفيذ هجوم على إسرائيل، ردا على استهداف قنصليتها فى دمشق مطلع الشهر الحالى.

ونقلت وكالة رويترز عن بايدن قوله للصحفيين: "نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل، سندعم إسرائيل، سنساعد فى الدفاع عن إسرائيل، وإيران لن تنجح".

وأشار إلى أنه يتوقع هجوما إيرانيا "عاجلا وليس آجلا" على إسرائيل، مضيفا أن رسالته لإيران هى "لا تفعلوا".

وكان البيت الأبيض أكد أن تهديدات إيران لإسرائيل "موثوقة وحقيقية".

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، لصحفيين: "لا زلنا نعتبر أن تهديد إيران المحتمل، حقيقى وموثوق"، وتنوى الولايات المتخذة "بذل كل ما هو ممكن لضمان تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها".

هذا ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن الهجوم الإيرانى المحتمل على إسرائيل قد يحدث خلال "الساعات القليلة المقبلة".

وحسب ما ذكر موقع "سى بى إس نيوز" الأمريكى، فإن "التقديرات فى الولايات المتحدة تشير إلى أن الهجوم الإيرانى على إسرائيل سيحدث اليوم".

وكشف مسؤولان أمريكيان لـ"سى بى إس نيوز": "من المتوقع حدوث هجوم إيرانى كبير ضد إسرائيل يوم الجمعة.. ربما يشمل أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ".

وتوقع المسئولان أن يستهدف الهجوم "أهدافا عسكرية" داخل إسرائيل.

وأضافا: "سيكون من الصعب على الإسرائيليين صد هجوم بهذا الحجم"، مشيرين إلى أن الإيرانيين قد يختارون فى نهاية المطاف شن "هجوم صغير" لتجنب التصعيد.