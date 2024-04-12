انتعاش الحركة الجوية بمطار القاهرة تزامنا مع إجازة عيد الفطر ونقل 83 ألف راكب

كتبت رحاب نبيل

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة ثالت أيام عيد الفطر المبارك، كثافة تشغيل عالية للرحلات الجوية باستقبال 83 ألف راكب ما بين وصول وسفر إلى الخارج، على متن 607 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات طيران مصرية خاصة.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد علي مدار اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، وذلك تزامناً مع إجازة عيد الفطر المبارك التي تشهد تزايدا ملحوظاً فى حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المطارات السياحية المصرية من أجل قضاء أجازة العيد والاستمتاع بالأجواء الممتعة التى تتميز بها المقاصد السياحية المصرية، حيث تستقبل صالات السفر والوصول خلال الـ 24 ساعة حوالي 83 الف راكب علي متن 607 رحلة جوية، بسفر 303 رحلة، ووصول 304 رحلات جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران.



ويشهد جدول تشغيل رحلات شركة مصر للطيران زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الداخلية اليومية التي تسيرها الشركة الوطنية إلى الجذب السياحي المصرية، وذلك تزامناً مع أجازة عيد الفطر المبارك والأجازة الصيفية.