اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2024 08:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الولايات المتحدة توافق على صفقة محتملة لبيع أنظمة توزيع معلومات gلسعودية

الجمعة، 12 أبريل 2024 07:00 ص
الولايات المتحدة توافق على صفقة محتملة لبيع أنظمة توزيع معلومات gلسعودية السعودية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة توزيع معلومات متعددة الوظائف للسعودية بتكلفة تبلغ 101.1 مليون دولار.

وطلبت السعودية شراء معدات اتصالات، ومعدات دعم، ومساعدة هندسية وفنية، وتدريبات، وعناصر أخرى ذات صلة باللوجستيات ودعم البرامج، وفقا لبيان أمريكي رسمي صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي.

وتهدف عملية البيع إلى تعزيز أمن المملكة التي أشار إليها البيان الأمريكي بأنها "قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".

وأضاف البيان أن البيع المقترح سيحسن "قدرة المملكة العربية السعودية على المراقبة ومواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية، وتعزيز الدفاع عن الوطن، وتحسين قابلية التشغيل البيني مع الأنظمة التي تديرها القوات الأمريكية والشركاء الآخرون في منطقة الخليج".







البنتاجون

السعوديه

اخبار السعوديه

امريكا

الخليج العربى

أنظمة توزيع معلومات متعددة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة