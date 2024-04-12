النمسا تدعو إلى قمة لمناقشة أولويات الاتحاد الأوروبى للسنوات الخمس المقبلة

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دعا المستشار النمساوى كارل نيهمر، رؤساء الدول والحكومات الأوروبية وكذلك رئيس المجلس الأوروبى إلى عقد اجتماع فى فيينا؛ لمناقشة أولويات الاتحاد الأوروبى للسنوات الخمس المقبلة.



وقال نيهمر- فى تصريح، اليوم /الجمعة/- إن من المهم بالنسبة للحكومة النمساوية أن يكون لى رأى فعال عندما يتعلق الأمر بمستقبل الاتحاد الأوروبى وأولويات السنوات المقبلة.

وأوضح أنه سوف يكون على رأس جدول الأعمال مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن النمسا تقوم بتصحيح المسار حتى يتمكن اقتصادها من الازدهار مرة أخرى.