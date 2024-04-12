العيد فرحة لكن بحساب.. اضبط كميات الحلوى لطفلك بهذه النصائح

كتبت مروة محمود الياس

الحلوى والطفل علاقة لا تنتهى فكل الأطفال يفضلون الحلوى الجاهزة الغنية بالسكر، وعلى الأبوين أن يقننا استخدام هذه الحلوى واستهلاكها.

الحلوى الكثيرة لها الكثير من الأضرار الصحية على صحة الطفل وسلامته، فعلى سبيل المثال لا الحصر قد يعاني الطفل من تسوس بالأسنان أو سمنة شديدة أو اختلال في مستويات السكر في الدم، فضلا عن اضطرابات بغذائه وشهيته، كما قد يعاني من شعور بعدم الرغبة في تناول الطعام، هذا ما أكده الدكتور إسلام محمد أخصائي الأطفال وحديث الولادة قصر العينى.

حذر أيضا من اضطرابات معوية قد تصيب الطفل الصغير نتيجة تناول الكثير من السكريات والمواد الحافظة هو الألوان الصناعية، كلها تؤدي في النهاية إلى اضطرابات معوية شديدة تسبب حرقة المعدة واضطرابها وألمها وكذلك اضطرابات إخراجيه.

وذكر تقرير نشر في موقع هيلز المعني بالصحة العامة مجموعة من النصائح لتقليل تناول طفلك للحلوى، خاصة فى العيد..

الاهتمام بتقديم البديل فالفاكهة والمشروبات المستخلصة من الفاكهة تساعد بشكل كبير على إمداد الطفل بالسكريات الصحية اللازمة.

يمكن استهلاك القليل جدا من الحلوى دون إسراف وتحت إشراف الأبوين.

الاهتمام باختيار نوعيات حلوى صحية مثل استبدال انواع الحلوى الضارة بحلوى صحية مثل الفشار المنكه والحلوى التي يدخل بها دقيق الشوفان ودقيق اللوز.

الاهتمام بتناول البدائل الصحية للحلوى الصناعية منها الحلوى التى يدخل بها السمسم والكاكاو بدلا من الشيكولاتة والرقائق المخبوزة بدلا من المقلية والعصائر التي لا تحتوي على السكر بدلا من الجاهزة التي تحتوي على نسبه عالية من السكر.

محاولة وضع كم بسيط محدد للطفل خلال يوم العيد من الحلوى المخصصة له دون الإفراط في تناولها.

الاهتمام بتناول الطفل الكثير من المياه لتعويض الترطيب اللازم وتقليل حدة تأثير السكريات عليه.