الصين تحتج رسميا على تحركات اليابان ضدها فى الولايات المتحدة الأمريكية

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قدمت الصين احتجاجا رسميا جادا إلى اليابان، اليوم /الجمعة/، بشأن تحركات طوكيو ضدها فى الولايات المتحدة الأمريكية، ودعت اليابان إلى التوقف عن التدخل فى شؤونها الداخلية لتجنب إلحاق ضرر أكبر بالعلاقات الصينية- اليابانية.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن "ليو جين سونج"، المدير العام لإدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية الصينية، استدعى الوزير المفوض لسفارة اليابان لدى الصين "يوكوتشى أكيرا" لتقديم احتجاج رسمى جاد والتعبير عن الشواغل الجدية والاستياء الشديد إزاء "التحركات السلبية" لليابان خلال القمة اليابانية- الأمريكية فى واشنطن وخلال القمة الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين.



وقال متحدث باسم السفارة الصينية فى طوكيو، إن الصين تحث اليابان على احترام المصالح الأساسية والشواغل الكبرى للصين، والتنفيذ الجاد للتوافق المهم بشأن دفع العلاقات الاستراتيجية متبادلة المنفعة بين البلدين بشكل شامل، والتخلى عن ممارسات إفقار الجار والتوقف عن التدخل فى الشؤون الداخلية للصين، وذلك لتجنب مزيد من الإضرار بالعلاقات الصينية- اليابانية.



وأضاف أن اليابان تجاهلت دعوات الصين المتكررة وأصرت على التلاعب المتعمد بالقضايا المتعلقة بالصين فى اجتماع القادة اليابانيين-الأمريكيين وفى البيان المشترك، ما أدى إلى التدخل بشكل خطير فى الشؤون الداخلية للصين والإضرار بمصالح البلاد، كما عززت اليابان والولايات المتحدة بشكل كبير تحالفهما العسكرى وكثفتا المواجهة بين المعسكرات، الأمر الذى سيزيد من خطر الصراع ويهدد السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي.