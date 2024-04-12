الصحة: فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية تنفذ زيارات مفاجئة لعدد من المستشفيات

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن قيام فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية بوزارة الصحة والسكان ، بتنفيذ 95 زيارة مفاجئة لعدد من المستشفيات في 17 محافظة ، خلال الأيام الأولى من إجازة عيد الفطر المبارك ، وذلك في إطار خطة الوزارة لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة لها، وتحقيق الإلتزام والانضباط الإداري والإطمئنان على حسن سير العمل والتعامل الفوري والفعال مع التحديات التشغيلية.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة ، تنفذ من خلال فرق العمل المركزية بالوزارة وفرق العمل المنتشرة بالمحافظات خطة مكثفة للإنتشار السريع والمرور على الخدمات الصحية المختلفة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية قبل وأثناء إجازة عيد الفطر المبارك وحتى انتهاءها.

أشار عبد الغفار أن الخطة تستهدف مراجعة جاهزية المنشآت الصحية واستعدادها لتقديم الخدمات الطبية ، من خلال الإطمئنان على توافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية خصوصا في أقسام الطوارئ والرعاية العلاجية والحرجة ، بالإضافة إلى مراجعة سلاسل الإمداد و التموين للأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والطعوم وأرصدة الدم ومشتقاته والأكسجين الطبي ، كما يتم مراجعة خطة الطوارئ و الأزمات وجاهزية المصادر البديلة للمياه والكهرباء وخطط الإخلاء و الإحالة والإستدعاء للطواقم الطبية.

قال عبد الغفار، إن النتائج الأولية لهذه الحملة المكثفة ، قد أظهرت تواجد الكوادر الطبية ومناسبتها لأعداد التردد على أقسام الاستقبال و الطوارئ والرعايات الحرجة بنسبة تتخطى ال 95 % من المستشفيات التي خضعت للزيارات الإشرافية المفاجئة ، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تتناسب مع معدلات الإستهلاك تتخطى ال 92 % من المستشفيات التي خضعت للزيارات المفاجئة ، حيث تم التنسيق لتوفير الدعم اللازم من المخازن لضمان استدامة سلاسل الإمداد وعدم حدوث أي قصور خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المستشفيات التي تم المرور عليها من قبل فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية ، منها ما هو تابع لقطاع الرعاية العلاجية مثل ( القرنة المركزي وحميات الأقصر بمحافظة الأقصر - مستشفيات أسيوط العام والصدر والرمد وأبنوب المركزي بمحافظة أسيوط -مستشفيات قوص المركزي ونقادة المركزي وقنا العام ونجع حمادي العام بمحافظة قنا - مستشفيات الغردقة العام وحميات الغردقة وسفاجا المركزي بمحافظة البحر الأحمر - مستشفيات المنشاوي العام وزفتى العام والسنطة المركزي وبسيون المركزي وحميات بسيون بمحافظة الغربية - مستشفيات حميات الإسماعيلية وحميات التل الكبير بالإسماعيلية - مستشفيات حميات شبين الكوم وسرس الليان المركزي وبركة السبع المركزي وقويسنا العام بمحافظة المنوفية - مستشفيات روض الفرج العام والشروق المركزي والخازندارة العام وشبرا العام بمحافظة القاهرة - مستشفيات أبو قير العام وحميات الإسكندرية وأطفال الرمل وصدر المعمورة والعامرية العام بمحافظة الإسكندرية - مستشفيات إمبابة العام والتحرير العام - مستشفيات برج البرلس وحميات كفر الشيخ وبيلا المركزي بمحافظة كفر الشيخ - مستشفيات سنورس المركزي وطامية المركزي وإطسا المركزي وفيدمين المركزي وصدر الفيوم بمحافظة الفيوم - مستشفيات الزقازيق العام وههيا المركزي بمحافظة الشرقية).

أشار عبد الغفار، إلى أن من المستشفيات التي تم المرور عليها ، مستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة مثل " رأس غارب التخصصي بالبحر الأحمر و مركز القلب و الجهاز الهضمي بسوهاج والهرم التخصصي بالجيزة والسلام التخصصي بالقاهرة ومركز القلب ومستشفى العلمين التخصصي بمطروح وجراحات اليوم الواحد بمرسى علم والقصير التخصصي بالبحر الأحمر والخارجة التخصصي بالوادي الجديد وقها التخصصي والأطفال التخصصي بالقليوبية والباجور التخصصي بالمنوفية ، وعدد من المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي مثل مبرة التأمين الصحي بأسيوط والفيوم النموذجي للتأمين الصحي بالفيوم والعبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ ومستشفى التأمين الصحي ببنها بالقليوبية.



