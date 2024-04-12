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الدفاع المدنى الفلسطينى: أكثر من 8 آلاف شهيد تحت أنقاض المبانى المدمرة

الجمعة، 12 أبريل 2024 01:16 م
الدفاع المدنى الفلسطينى: أكثر من 8 آلاف شهيد تحت أنقاض المبانى المدمرة الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان

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أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، بأن هناك أكثر من 8 آلاف شهيد تحت أنقاض المباني المدمرة منذ أكثر من 6 أشهر وعمليات القتل لا تزال مستمرة في قطاع غزة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







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