الجيش الأردنى: مقتل شخصين خلال محاولتهما تسلل الحدود الجنوبية

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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، عن اشتباك دورية من قوات حرس الحدود الأردنية مع شخصين وقتلهما أثناء محاولة التسلل والتهريب ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الجنوبية، وضبط ما بحوزتهما من مواد مخدرة.



وقال مصدر عسكرى فى القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، فى بيان، إن دورية من قوات حرس الحدود الأردنية عند الساعة 0800، اشتبكت مع عنصربن اثنين أثناء محاولتهما التسلل والتهريب ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الجنوبية.



وأشار المصدر إلى تطبيق قواعد الاشتباك مما أسفر عن "مقتل جميل عطالله عواد السعيديين ومحمود عيد سلامة السعيديين وضبط ما بحوزتهما من مواد مخدرة".

وأضاف المصدر، أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية وبكل ما أوتيت من قوة فى الدفاع عن حياض الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره".