اعرف أسعار ومواعيد الأتوبيس السياحى فى عيد الفطر بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تستقبل الإسكندرية الزائرين خلال عيد الفطر المبارك، وتعد الجولة داخل الأتوبيس السياحى "أبو دورين" بالإسكندرية، من أمتع الجولات والفسح خلال العيد، حيث يتم مشاهدة جمال شواطئ الإسكندرية من داخل الأتوبيس السياحى فى رحلة تنطلق من كورنيش المنتزة حتى قلعة قايتباى مرورا بالشواطئ الشرقية بالإسكندرية.

وينطلق الأتوبيس السياحى من منطقة حدائق المنتزة، كل 20 دقيقة تقريبا فى رحلة تمتد بطول كورنيش الإسكندرية بسعر 20 جنيه للتذكرة، ويتم حاليا تشغيل 6 أتوبيسات سياحية لخدمة المصطافين وجمهور الإسكندرية.