ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 33634 شهيدا و76214 مصابا

كتب محمد شعلان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ قليل، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33634 شهيدا و76214 مصابا منذ 7 أكتوبر، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 89 شهيدا و120 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.